Происшествия 20.12.2023 в 09:29

В Улан-Удэ сегодня утром произошла крупная коммунальная авария

На главном водоводе обнаружили прорыв
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ сегодня утром произошла крупная коммунальная авария

Сегодня в 5:00 на автоматические датчики давления в сети аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал» стали поступать сигналы об увеличении расхода воды на главном водозаборе, расположенном на о. Спасском, сообщили на предприятии.

На объект оперативно направили ремонтную бригаду для обследования сетей, которая обнаружила порыв на трубопроводе д. 1000 мм на юго-западном водоводе.

В настоящее время проводятся подготовительные работы для устранения аварийной ситуации.

На объекте работают пять аварийных бригад и 12 единиц спецтехники.

Пока все работы проводятся без ограничения потребителей, но не исключено падение давления в сети мкрн Новая Комушка, Светлый, Радужный, Энергетик.

Телефоны круглосуточной «горячей линии» предприятия: 44-00-00, 44-10-33.

Теги
Общество

Все новости

В Улан-Удэ сегодня утром произошла крупная коммунальная авария
20.12.2023 в 09:29
В Улан-Удэ пенсионерка по указке аферистов продала квартиру
20.12.2023 в 09:28
«Важно сделать работу системной»
20.12.2023 в 09:14
В Бурятии 56-летнего жителя Иволгинского района обвинили в сбыте наркотиков
20.12.2023 в 09:07
Без бумажки ты какашка
20.12.2023 в 09:00
Что не подлежит разделу при разводе?
20.12.2023 в 09:00
В Улан-Удэ 46-летняя водитель совершила наезд на 7-летнего мальчика
20.12.2023 в 08:55
Занятия первой смены для 1-4 классов школ города Улан-Удэ переносятся в дистанционный формат
20.12.2023 в 07:25
В Бурятии аномально-холодная погода сохранится еще три дня
20.12.2023 в 07:16
Гулять – так гулять! Ведро воды и вилку?
20.12.2023 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ пенсионерка по указке аферистов продала квартиру
Она перевела почти 4,5 млн рублей на «безопасный» счет, взяла два микрозайма и открыла кредитную карту на общую сумму около 90 тыс рублей
20.12.2023 в 09:28
В Бурятии 56-летнего жителя Иволгинского района обвинили в сбыте наркотиков
Он проведет за решеткой 4 года 6 месяцев
20.12.2023 в 09:07
В Улан-Удэ 46-летняя водитель совершила наезд на 7-летнего мальчика
Школьник с травмами различной степени тяжести сейчас в больнице
20.12.2023 в 08:55
В Улан-Удэ полицейские начали проверку по факту появления постороннего мужчины на детской фотосессии
Он шел за детьми с трамвайной остановки, а затем наблюдал как ребята фотографируются
19.12.2023 в 16:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru