В Улан-Удэ сегодня утром произошла крупная коммунальная авария

Сегодня в 5:00 на автоматические датчики давления в сети аварийно-диспетчерской службы МУП «Водоканал» стали поступать сигналы об увеличении расхода воды на главном водозаборе, расположенном на о. Спасском, сообщили на предприятии.



На объект оперативно направили ремонтную бригаду для обследования сетей, которая обнаружила порыв на трубопроводе д. 1000 мм на юго-западном водоводе.



В настоящее время проводятся подготовительные работы для устранения аварийной ситуации.



На объекте работают пять аварийных бригад и 12 единиц спецтехники.



Пока все работы проводятся без ограничения потребителей, но не исключено падение давления в сети мкрн Новая Комушка, Светлый, Радужный, Энергетик.



Телефоны круглосуточной «горячей линии» предприятия: 44-00-00, 44-10-33.