В Улан-Удэ горожане стали свидетелями жестокого обращения с собакой

Вчера вечером жители улицы Краснофлотской стали свидетелями жестоко обращения с животным.«Рядом с домом Краснофлотская 2а кто-то привязал собаку на поводке к машине и оставил так. Я шла в 19-30 на тренировку она сидела уже. Сейчас возвращаюсь с тренировки в 21-16 она ещё сидит, уже свернулась клубочком. Подойти побоялась. Что делать?» - написала улан-удэнка Ольга в паблике «Животные 03 Улан-Удэ».Так и не дождавшись хозяина собаки, Ольга позвонила в полицию.- Я позвонила участковому, выехал наряд полиции на место. Собаку уже отвязалиНаписала заявление на хозяина машины. Участковый должен связаться со мной. Буду разбираться дальше, чтобы забрали собаку у него, - говорит возмущенная горожанка.Как выяснилось, о жестоком обращении хозяев с этой собакой, знают и другие местные жители:- Он просто издевается над ней, нужно либо отвязать и на передержку забрать.- Я видела эту собаку летом, думала, ненадолго привязали, а тут оказывается постоянно так. Это же уголовное дело!- Летом видели эту собаку, возле этого же дома, ее бьет хозяин мужчина лет 35 бурятской национальности с женщиной русской. Мимо проходили, увидели. Собака сорвалась с поводка и побежала по двору, он ее догнал и начал пинать ногами по лапам и морде. Она бывает, что летом на жаре привязана по несколько часов по дворе дома, - пишут в комментариях улан-удэнцы.Удивительно, но, несмотря на то, что собаке явно не повезло с хозяевами, пес пока еще не озлобился. Он ведет себя спокойно и ни на кого не лает, не нападает.- Пёсик очень милый, не агрессивный, среднего размера – говорит Ольга.Как сообщила Ольга «Номер один», кроме нее, аналогичные заявления в полицию на хозяина собаки согласились написать еще двое горожан: «Мне в течение десяти дней должны дать ответ. Ещё двое должны подать заявление. Буду следить за ситуацией. Так точно не оставлю. Тем более уже давно он так ведёт себя с собакой. Есть свидетели».Фото: паблик "Животные 03 Улан-Удэ"