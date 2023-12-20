Происшествия 20.12.2023 в 13:19
В Улан-Удэ горожане стали свидетелями жестокого обращения с собакой
Хозяин пса регулярно его избивает и оставляет привязанным к колесу машины
Текст: Ольга Лазарева
Вчера вечером жители улицы Краснофлотской стали свидетелями жестоко обращения с животным.
«Рядом с домом Краснофлотская 2а кто-то привязал собаку на поводке к машине и оставил так. Я шла в 19-30 на тренировку она сидела уже. Сейчас возвращаюсь с тренировки в 21-16 она ещё сидит, уже свернулась клубочком. Подойти побоялась. Что делать?» - написала улан-удэнка Ольга в паблике «Животные 03 Улан-Удэ».
Так и не дождавшись хозяина собаки, Ольга позвонила в полицию.
- Я позвонила участковому, выехал наряд полиции на место. Собаку уже отвязали
Написала заявление на хозяина машины. Участковый должен связаться со мной. Буду разбираться дальше, чтобы забрали собаку у него, - говорит возмущенная горожанка.
Как выяснилось, о жестоком обращении хозяев с этой собакой, знают и другие местные жители:
- Он просто издевается над ней, нужно либо отвязать и на передержку забрать.
- Я видела эту собаку летом, думала, ненадолго привязали, а тут оказывается постоянно так. Это же уголовное дело!
- Летом видели эту собаку, возле этого же дома, ее бьет хозяин мужчина лет 35 бурятской национальности с женщиной русской. Мимо проходили, увидели. Собака сорвалась с поводка и побежала по двору, он ее догнал и начал пинать ногами по лапам и морде. Она бывает, что летом на жаре привязана по несколько часов по дворе дома, - пишут в комментариях улан-удэнцы.
Удивительно, но, несмотря на то, что собаке явно не повезло с хозяевами, пес пока еще не озлобился. Он ведет себя спокойно и ни на кого не лает, не нападает.
- Пёсик очень милый, не агрессивный, среднего размера – говорит Ольга.
Как сообщила Ольга «Номер один», кроме нее, аналогичные заявления в полицию на хозяина собаки согласились написать еще двое горожан: «Мне в течение десяти дней должны дать ответ. Ещё двое должны подать заявление. Буду следить за ситуацией. Так точно не оставлю. Тем более уже давно он так ведёт себя с собакой. Есть свидетели».
Фото: паблик "Животные 03 Улан-Удэ"
«Рядом с домом Краснофлотская 2а кто-то привязал собаку на поводке к машине и оставил так. Я шла в 19-30 на тренировку она сидела уже. Сейчас возвращаюсь с тренировки в 21-16 она ещё сидит, уже свернулась клубочком. Подойти побоялась. Что делать?» - написала улан-удэнка Ольга в паблике «Животные 03 Улан-Удэ».
Так и не дождавшись хозяина собаки, Ольга позвонила в полицию.
- Я позвонила участковому, выехал наряд полиции на место. Собаку уже отвязали
Написала заявление на хозяина машины. Участковый должен связаться со мной. Буду разбираться дальше, чтобы забрали собаку у него, - говорит возмущенная горожанка.
Как выяснилось, о жестоком обращении хозяев с этой собакой, знают и другие местные жители:
- Он просто издевается над ней, нужно либо отвязать и на передержку забрать.
- Я видела эту собаку летом, думала, ненадолго привязали, а тут оказывается постоянно так. Это же уголовное дело!
- Летом видели эту собаку, возле этого же дома, ее бьет хозяин мужчина лет 35 бурятской национальности с женщиной русской. Мимо проходили, увидели. Собака сорвалась с поводка и побежала по двору, он ее догнал и начал пинать ногами по лапам и морде. Она бывает, что летом на жаре привязана по несколько часов по дворе дома, - пишут в комментариях улан-удэнцы.
Удивительно, но, несмотря на то, что собаке явно не повезло с хозяевами, пес пока еще не озлобился. Он ведет себя спокойно и ни на кого не лает, не нападает.
- Пёсик очень милый, не агрессивный, среднего размера – говорит Ольга.
Как сообщила Ольга «Номер один», кроме нее, аналогичные заявления в полицию на хозяина собаки согласились написать еще двое горожан: «Мне в течение десяти дней должны дать ответ. Ещё двое должны подать заявление. Буду следить за ситуацией. Так точно не оставлю. Тем более уже давно он так ведёт себя с собакой. Есть свидетели».
Фото: паблик "Животные 03 Улан-Удэ"
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