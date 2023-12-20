В Кабанском районе во время пожара пострадала женщина

Вчера на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в селе Оймур, Кабанского района. К месту пожара был направлен личный состав 2-го Кабанского отряда ГПС РБ. Поскольку ближайшая пожарная часть располагалась в 23 км. от места пожара, на вызов также выехали добровольцы ДПК «Оймурское».



По прибытии добровольцев огнём были охвачены здание кочегарки и крыша дома. До приезда пожарных добровольцы сдерживали открытое горение. Возгорание потушили в течение двух часов. В результате пожара крыша дома и пристроенная кочегарка сгорели на площади 41 кв.м.



Позже в Центральную районную больницу с отравлением продуктами горения и ожогами 2, 3 степени доставили 63-летнюю собственницу дома. На момент пожара женщина находилась внутри дома, обнаружив возгорание, самостоятельно эвакуировалась на улицу и ушла к соседям. На данный момент женщина находится в реанимации.



По предварительным данным, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщает агентство ГО и ЧС.

Фото: агентство ГО и ЧС