Происшествия 22.12.2023 в 09:17

В Бурятии предприниматель продал больнице чужое медоборудование

Онкодиспансеру причинен имущественный вред в размере более 1, 4 млн рублей  
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии предприниматель продал больнице чужое медоборудование
Прокуратура Тункинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г. Улан-Удэ. На основании представленных прокурором доказательств его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере).

Суд установил, что виновный, являющийся индивидуальным предпринимателем, в 2017 году проводил обследование на предмет комплектности и работоспособности источника бесперебойного питания, находящегося в собственности республиканского клинического онкологического диспансера. После окончания работ он оставил данное устройство в своем распоряжении для  дальнейшей реализации. 

В ноябре 2020 года мужчина по результатам электронного аукциона, проведенного Тункинской центральной районной больницей, заключил с медицинским учреждением государственный контракт, на поставку присвоенного оборудования. В результате незаконных действий индивидуального предпринимателя онкологическому диспансеру причинен имущественный вред в размере более 1,4 млн рублей.

Преступление выявили по итогам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по республике.

Тункинский районный суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора района о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в полном объёме.

Приговор не вступил в законную силу.


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