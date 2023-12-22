В Бурятии предприниматель продал больнице чужое медоборудование

Прокуратура Тункинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г. Улан-Удэ. На основании представленных прокурором доказательств его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере).Суд установил, что виновный, являющийся индивидуальным предпринимателем, в 2017 году проводил обследование на предмет комплектности и работоспособности источника бесперебойного питания, находящегося в собственности республиканского клинического онкологического диспансера. После окончания работ он оставил данное устройство в своем распоряжении для дальнейшей реализации.В ноябре 2020 года мужчина по результатам электронного аукциона, проведенного Тункинской центральной районной больницей, заключил с медицинским учреждением государственный контракт, на поставку присвоенного оборудования. В результате незаконных действий индивидуального предпринимателя онкологическому диспансеру причинен имущественный вред в размере более 1,4 млн рублей.Преступление выявили по итогам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по республике.Тункинский районный суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора района о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в полном объёме.Приговор не вступил в законную силу.