В Бурятии машиной управлял водитель-наркоман

Прокуратура Бичурского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.Установлено, что 26-летний местный житель, имеющий водительское удостоверение, состоит на учете в республиканском наркологическом диспансере с диагнозом, связанным с употреблением каннабиноидов. В соответствии с требованиями законодательства наличие данного заболевания является препятствием к управлению транспортными средствами.В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения прокурор района в суд направил исковое заявление о прекращении права мужчины на управление транспортным средством.Бичурский районный суд требования прокурора удовлетворил.Решение суда не вступило в законную силу.