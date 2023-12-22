Происшествия 22.12.2023 в 09:31

В Бурятии машиной управлял водитель-наркоман

Прокуратура добилась лишения его водительских прав
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии машиной управлял водитель-наркоман
Прокуратура Бичурского района проверила исполнение законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что 26-летний местный житель, имеющий водительское удостоверение, состоит на учете в республиканском наркологическом диспансере с диагнозом, связанным с употреблением каннабиноидов. В соответствии с требованиями законодательства наличие данного заболевания является препятствием к управлению транспортными средствами.

В целях обеспечения безопасности участников дорожного движения прокурор района в суд направил исковое заявление о прекращении права мужчины на управление транспортным средством.

Бичурский районный суд требования прокурора удовлетворил.

Решение суда не вступило в законную силу.
 
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