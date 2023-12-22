Жительница Кяхты потеряла более 180 тысяч рублей на псевдо-инвестициях

19 декабря в дежурную часть Отдела МВД России по Кяхтинскому району обратилась 72-летняя местная жительница по факту хищения денежных средств обманным путем.Выяснилось, что в ноябре текущего года гражданка увидела рекламу «инвестиционной компании» и, перейдя по ссылке, оставила свою анкету. После чего ей поступил звонок от «специалиста» с предложением пассивного заработка путем на акциях.Пенсионерка, не имея опыта в инвестировании, решила доверить свои денежные средства «опытным брокерам». Злоумышленники убедили женщину установить на свой смартфон приложение, в котором создали так называемый личный кабинет, где, якобы, отображаются заработанные денежные средства. В течение месяца лжеброкеры выуживали деньги, контролируя вложения пострадавшей. Женщина регулярно переводила деньги на номера счетов, которые ей сообщали мошенники. Когда же «акционер» попыталась вывести денежные средства на свою карту и не получив их, она поняла, что стала жертвой мошенников.Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.МВД Бурятии напоминает: если вы не имеете образования или опыта в сфере инвестиции, не рискуйте своими сбережениями, доверяя их незнакомцам.Фото: Pixabay.com