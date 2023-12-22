В Бурятии на воде погибли 50 человек

С начала года на водных объектах зарегистрировано 62 происшествия, при которых, к сожалению погибли 50 человек. Большинство трагических случаев произошли с гражданами, пренебрегающими правилами безопасности.



МЧС России напоминают, что выезд на акваторию озера Байкал и крупные озера республики в настоящее время запрещён. К нарушителям применяются меры административного воздействия.



Напомним, что выезд на водные объекты опасен не только для жизни человека, но и несет экологический вред природе,водному объекту. Сотрудники Бурприроднадзора проводят профилактические рейды с целью предупреждения нарушений.



