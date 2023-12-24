Происшествия 24.12.2023 в 14:03
В Улан-Удэ автомобиль протаранил ветеринарную клинику
Очевидцев происшествия просят выйти на связь
Текст: Станислав Сергеев
Как сообщает паблик «Весь Улан-Удэ», сегодня ночью автомобиль протаранил вход в ветеринарную клинику на проспекте Строителей. После этого водитель скрылся с места происшествия.
Всех, кто может обладать информацией о том, что именно произошло, просят обратиться в магазин «Любимый», который находится неподалеку.
Фото: «Весь Улан-Удэ».
Всех, кто может обладать информацией о том, что именно произошло, просят обратиться в магазин «Любимый», который находится неподалеку.
Фото: «Весь Улан-Удэ».
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