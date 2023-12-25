В Бурятии 33-летний сельчанин застрелил свою мать из отцовского ружья

Прокуратура Баунтовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя с. Россошино. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).В судебном заседании установлено, что после ссоры по малозначительному поводу 33-летний ранее судимый мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял у своего отца огнестрельное оружие и застрелил свою мать, затем скрылся с места происшествия.Баунтовский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя по совокупности преступлений приговорил виновного к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год и штрафом в размере 50 000 руб.Приговор не вступил в законную силу.