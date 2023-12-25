В Улан-Удэ в адрес злоумышленников ежедневно совершается 10-15 денежных переводов

Полиция Улан-Удэ призвала граждан не поддаваться на уловки мошенников. Ежедневно в адрес злоумышленников совершается 10-15 денежных переводов. В минувшее воскресенье улан-удэнцу позвонил якобы работник Центробанка России. В результате доверчивый человек перевел на "безопасный" счёт более миллиона рублей. Полицейские отмечают, что человек не смог критически воспринять звонок и просто подумать - разве Центробанк работает в воскресенье.Улан-удэнцев предупреждают, что полиция, прокуратура, другие госорганы никогда не предлагают людям перевести их деньги на какие-то "безопасные счета". Такие счета - это выдумка мошенников для своих жертв. Сейчас даже взламывают аккаунты детей в соцсетях, мессенджерах. Потом начинаются беседы с другими детьми, просьбы о помощи.В воскресенье было зафиксировано два таких случая. Родительские счета "похудели" в итоге на 125 тыс. рублей. Раскрываемость такого рода преступлений составляет около 10 процентов. Звонки о всевозможных "безопасных" счетах чаще всего идут из других стран, что очень затрудняет расследование.Одним из печальных "рекордсменов" среди жертв финансовых злоумышленников является улан-удэнец, который лишился 21 млн рублей. Преступники предложили ему схему "инвестирования". Мужчина вложил миллион, вскоре ему сообщили, что благодаря "инвестициям", сумма выросла надвое. Воодушевленный человек продал машину, квартиру и все полученные деньги "инвестировал". Но когда он захотел вывести якобы выросшую сумму, он не смог этого сделать.Улан-удэнская полиция накануне новогодних праздников ещё раз призывает к бдительности. Не сообщайте никому коды из смс от банков, секретный код с оборотной стороны карты и другую информацию, которая касается финансов, осторожно переходите по интернет-ссылкам. Сегодня преступники взламывают даже страницы граждан на Госуслугах.