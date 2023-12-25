Спасатели Бурятии призывают жителей быть осторожными при гаданиях с горящими свечами

В период новогодних и рождественских праздников следует отнестись к огню с особенным вниманием. На 25 декабря в Бурятии отмечено более 3800 пожаров. Это значительно меньше, чем год назад. На пожарах погибло 78 человек, что на 5 меньше, чем год назад. Но травмированных стало больше на 8 человек (итого уже 62 человека).Но впереди праздники и надо, чтобы картина не ухудшилась. Спасатели, кстати, отмечают рост гибели детей на пожарах. В целом, огромное количество огненных происшествий порождают люди в нетрезвом состоянии. Бывает, что человек засыпает с горящей сигаретой, она падает, сгорает постель и спящий гибнет. При этом площадь возгорания невелика.Жителей Бурятии предостерегают от халатного отношения к электроприборам. Есть случаи, когда под таким прибором, оставленным без присмотра, сгорают лишь 1-2 кв. метра поверхности, но угарного газа хватает для гибели человека.Морозы в республике вновь обратили внимание на ситуацию с автоодеялами, с помощью которых люди защищают моторный отсек авто. Надо использовать сертифицированные автоодеяла. Увы, также жители республики продолжали использовать паяльные лампы для отогрева своих машин. В итоге, спасатели сообщают о 19 сгоревших авто.Тех, кто планирует организовать гадания с использованием свечей, призывают быть внимательными и не оставлять горящие свечи на ночь. Пиротехнику тоже надо использовать сертифицированную и применять строго по инструкции.