Происшествия 25.12.2023 в 11:36

Спасатели Бурятии призывают жителей быть осторожными при гаданиях с горящими свечами

На 25 декабря в Бурятии отмечено более 3800 пожаров
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Текст: Петр Санжиев
Спасатели Бурятии призывают жителей быть осторожными при гаданиях с горящими свечами
В период новогодних и рождественских праздников следует отнестись к огню с особенным вниманием. На 25 декабря в Бурятии отмечено более 3800 пожаров. Это значительно меньше, чем год назад. На пожарах погибло 78 человек, что на 5 меньше, чем год назад. Но травмированных стало больше на 8 человек (итого уже 62 человека). 

Но впереди праздники и надо, чтобы картина не ухудшилась. Спасатели, кстати, отмечают рост гибели детей на пожарах. В целом, огромное количество огненных происшествий порождают люди в нетрезвом состоянии. Бывает, что человек засыпает с горящей сигаретой, она падает, сгорает постель и спящий гибнет. При этом площадь возгорания невелика. 

Жителей Бурятии предостерегают от халатного отношения к электроприборам. Есть случаи, когда под таким прибором, оставленным без присмотра, сгорают лишь 1-2 кв. метра поверхности, но угарного газа хватает для гибели человека. 

Морозы в республике вновь обратили внимание на ситуацию с автоодеялами, с помощью которых люди защищают моторный отсек авто. Надо использовать сертифицированные автоодеяла. Увы, также жители республики продолжали использовать паяльные лампы для отогрева своих машин. В итоге, спасатели сообщают о 19 сгоревших авто. 

Тех, кто планирует организовать гадания с использованием свечей, призывают быть внимательными и не оставлять горящие свечи на ночь. Пиротехнику тоже надо использовать сертифицированную и применять строго по инструкции.

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