В Бурятии осужден браконьер, нанесший особо крупный ущерб рыбным ресурсам

Кабанский районный суд вынес обвинительный приговор мужчине, который в запрещенный период занимался выловом омуля и другой рыбы.Местом преступления стала река Шумиха, впадающая в Селенгу. В один из дней злоумышленник (на пару со своим племянником) невдалеке от реки собирал грибы. Закончив с этим делом, грибники решили переночевать в доме, который располагался поблизости и был у них в собственности.Грибами, увы, все не ограничилось. Оставив племянника, злоумышленник сел на велосипед и, прихватив сеть да болотные сапоги, поехал на Шумиху, чтобы наловить рыбы. Сеть была довольно большая – 50 м в длину и 2,5 м в высоту. С ячеей 4х4 см. Установив ее в русле реки, браконьер вернулся в дом поспать.Но сон был недолог – посреди ночи мужчина опять «привелосипедил» на место преступления. К тому времени в сети было уже немало рыбы. Он вытащил добычу, переложил в мешки и на велосипеде вывез к дому. Проснувшемуся племяннику сообщил, что наловил соровой рыбы.Машина, на которой они выбрались в грибной поход, принадлежала племяннику. Дядя попросил разрешить ему положить мешки в багажник. Молодой родственник не стал возражать. А через пару часов машину с грузом остановили на дороге сотрудники ГИБДД.Правоохранители доставили транспорт в отдел полиции и составили протокол осмотра. Было обнаружено 48 омулей, 6 сазанов, 3 сома, а также хариусы, лещи, сорога и другие виды рыб.Объем и видовая принадлежность рыбы были таковы, что материальный ущерб от действий мужчины потянул на 384 165 руб. Согласно закона, это является особо крупным ущербом.Например, такса для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, в отношении байкальского омуля составляет 3 640 руб. за экземпляр. За одного леща такса 500 руб., за сазана 925 руб. и т. д. С учетом примененной дополнительной индексации, общий ущерб и составил указанную сумму.Кстати, работник Байкальского филиала ФГБНУ «ВНИРО», приглашенный правоохранителями, зафиксировал то, что омуль действительно был нерестовым. «Способ лова – сетной, поскольку на поверхности чешуйного покрова рыбы имеются повреждения в виде отслоения чешуек и странгуляционных борозд, характерных при ловле жаберными сетями», - указал также представитель «ВНИРО».Браконьер признал свою вину и раскаялся. Учтя его активное содействие расследованию собственного преступления, отсутствие судимости, наличие малолетних детей, райсуд приговорил его к 2 годам лишения свободы условно. К сегодняшнему дню приговор вступил в законную силу.А племянник браконьера, управлявший машиной, в ходе расследования и суда находился в статусе свидетеля. Дядя честно всю вину взял на себя, не втягивая в уголовное дело больше никого.