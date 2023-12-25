В Бурятии промокшая детская обувь привела к поножовщине

На фоне потребления алкогольных напитков в республике продолжают происходить нелепейшие события. Недавно в Селенгинском райсуде было рассмотрено очередное уголовное дело с пьяными персонажами. Главными действующими лицами были тетя и племянник.Все началось с того, что местная старушка-пенсионерка, которой под 70 лет, пришла к брату. Вскоре она, брат и жена брата сидели и употребляли спиртные напитки. Через некоторое время к брату и его жене пришел их взрослый сын с маленькими детьми. Он направлялся на «посиделки» с алкоголем в другое место и забежал на минутку, чтобы оставить ребят на бабушку с дедушкой. Детям было скучно, алкоголь они не пили, поэтому пошли играть на улицу.Трое выпивающих тихо-мирно «употребляли» да вели разные разговоры, когда сын хозяев дома вернулся в нетрезвом виде. Пришел забрать оставленных детей. «Обнаружил, что дети находятся на улице, обувь была у них мокрая», - давал он потом показания полицейским.Сын заключил, что за детьми плохо смотрели и, очень рассердившись, он стал выговаривать родителям. Пошли в ход даже нецензурные слова. Мать встала из-за стола, оделась и вышла из дома. А нетрезвый сын продолжил оскорблять отца, гостью-тетю, поминал недобрыми словами других родственников, не присутствовавших на месте.Разгорячившись, он ударил пьяного отца в лицо кулаком так, что тот упал на пол. Пожилая тетя не стерпела происходившего на ее глазах. Она схватила кухонный нож, находившийся на столе, подошла к распоясавшемуся племяннику и, зайдя сзади, ударила его. Удар пришелся в область поясницы, слева. Не подумайте, что тетя целилась в почку – она била куда попало, не имея цели поразить что-то конкретное.Отметим, что, получив ножом, племянник мгновенно успокоился и вышел из дома. Драться с тетей не стал. Когда, согнувшись от боли и истекая кровью, он ковылял по улице, повстречал свою мать, которая, напомним, ранее покинула дом и не видела этой драмы. Та вызвала «скорую помощь». Приехали врачи, появились местные полицейские. Пострадавшего прооперировали. В открытом уголовном деле племянник получил статус потерпевшего.Ударившая была ранее не судима, по месту жительства характеризовалась положительно. Между прочим, она отрицала, что в ее поступке виноват выпитый алкоголь. «Показала, что состояние алкогольного опьянения не повлияло на ее действия, поскольку удар ножом она нанесла из-за того, что потерпевший нанес удар ее брату», - отмечено в материалах уголовного дела. Но мы полагаем, что алкоголь все же повлиял на поведение и племянника, и тети.Суд признал, что потерпевший спровоцировал совершение преступления против него. Это стало смягчающим обстоятельством для тети. Родственники потом помирились. Тетя извинилась, племянник простил ее. Пока племянник был на лечении, она помогала с лекарствами.Пенсионерка была приговорена в 3 годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу. Нож, ставший орудием преступления, назад хозяевам не вернули. Районная Фемида постановила уничтожить его.