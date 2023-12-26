В Бурятии пьяного водителя приговорили к обязательным работам

Прокуратура Закаменского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).В судебном заседании установили, что 36-летнего мужчину в августе 2022 года привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, ему назначили наказание в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев. Однако в июле 2023 года, игнорируя решение суда, он после употребления спиртного снова сел за руль автомобиля «Тойота Аллион», после чего его задержали сотрудники ГИБДД в г. Закаменске.Закаменский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.Виновный пытался скрыть свое владение автомашиной, на которой совершено преступное деяние, представив суду договор ее продажи, составленный за три месяца до совершения преступления. Вместе с тем суд пришел к выводу, что фактически автомобиль покупателю не передавался и находился во владении и пользовании осужденного. В связи с этим транспортное средство обращено в доход государства.Приговор в законную силу не вступил.