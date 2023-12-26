Жителя Иволгинского района осудили за незаконную рубку леса

Прокуратура Иволгинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, если это деяние совершено в особо крупном размере).В мае 2023 года официально не работающий мужчина на территории сельского участкового лесничества Иволгинского лесничества совершил незаконную рубку лесных насаждений, причинив лесному фонду Российской Федерации ущерб в размере 267 тыс. рублей.Иволгинский районный суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. С учетом добровольного частичного возмещения причиненного преступным деянием ущерба по иску прокурора района суд взыскал с осужденного 111 тыс. рублей.Приговор не вступил в законную силу.