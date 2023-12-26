Происшествия 26.12.2023 в 09:16

Жителя Иволгинского района осудили за незаконную рубку леса

Мужчина причинил лесному фонду ущерб в размере 267 тыс. рублей
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Жителя Иволгинского района осудили за незаконную рубку леса
Прокуратура Иволгинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, если это деяние совершено в особо крупном размере). 

В мае 2023 года официально не работающий мужчина на территории сельского участкового лесничества Иволгинского лесничества совершил незаконную рубку лесных насаждений, причинив лесному фонду Российской Федерации ущерб в размере 267 тыс. рублей.

Иволгинский районный суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. С учетом добровольного частичного возмещения причиненного преступным деянием ущерба по иску прокурора района суд взыскал с осужденного 111 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.
 

Теги
происшествия

Все новости

Талантливая молодёжь Бурятии получила государственные премии
26.12.2023 в 10:25
В Бурятии работникам пекарни выплачивали зарплату ниже МРОТ
26.12.2023 в 10:07
Приставы Бурятии «положили под ёлочку» 42 строителям свыше 7,2 млн рублей
26.12.2023 в 10:01
В Бурятии районную администрацию привлекли к ответственности за плохие дороги
26.12.2023 в 09:58
Жителя Иволгинского района осудили за незаконную рубку леса
26.12.2023 в 09:16
В Бурятию пытались незаконно ввезти 115 блоков сигарет
26.12.2023 в 09:13
В Бурятии пьяного водителя приговорили к обязательным работам
26.12.2023 в 09:09
Использование сертификата на ТСР
26.12.2023 в 09:00
В Улан-Удэ на площади Советов установили светодиодные деревья
26.12.2023 в 08:54
В Улан-Удэ опубликовали трогательное видео с выписки десятого ребенка многодетной семьи
26.12.2023 в 06:01
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 декабря

Читайте также
В Бурятию пытались незаконно ввезти 115 блоков сигарет
Таможенники обнаружили их в пассажирском автобусе из Монголии тайник с сигаретами
26.12.2023 в 09:13
В Бурятии пьяного водителя приговорили к обязательным работам
Его автомобиль «Тойота Аллион» конфисковали  
26.12.2023 в 09:09
В Забайкалье ищут иностранного лжеврача-убийцу
Следователи устанавливают пострадавших от действий самозванца
25.12.2023 в 19:36
В Бурятии промокшая детская обувь привела к поножовщине
Все взрослые участники этой истории были пьяны
25.12.2023 в 17:23
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru