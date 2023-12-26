Происшествия 26.12.2023 в 10:46

В Улан-Удэ задержанный в кафе дебошир оказался злостным должником

Его задержали за маты, но потом передали в руки приставам: он задолжал по алиментам 1 миллион и находился в розыске

A- A+
Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ задержанный в кафе дебошир оказался злостным должником
В Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из кафе. Прибывшему наряду вневедомственной охраны Росгвардии администратор заведения указала на мужчину, который нецензурно выражался, мешая другим посетителям.

Работница кафе пояснила, что нетрезвый мужчина на замечания прекратить ругаться не реагировал, продолжая вызывающе себя вести.

При виде росгвардейцев хулиган присмирел. В ходе установления его личности выяснилось, что гражданин находится в розыске с прошлого года. 46-летний улан-удэнец, по данным службы судебных приставов Бурятии, уклоняется от уплаты алиментов на содержание троих детей и скрывается.

Задержанного мужчину росгвардейцы передали сотрудникам федеральной службы судебных приставов для дальнейшего разбирательства. Задолженность по алиментам составляет порядка одного миллиона рублей.

Фото: Росгвардия по РБ

Теги
происшествия

Все новости

В Улан-Удэ пьяная поножовщина становится женской
26.12.2023 в 13:06
В Улан-Удэ мужчина погиб на пожаре
26.12.2023 в 12:56
«Приборка» и НГТУ создадут совместное конструкторское бюро
26.12.2023 в 12:39
В Бурятии новогодняя ночь обещает стать «жаркой»
26.12.2023 в 12:37
В Бурятии установили дорожные знаки после вмешательства прокуратуры
26.12.2023 в 12:10
Тринадцатилетняя блогер Милана Хаметова купила дом мечты
26.12.2023 в 12:04
В Бурятии Тугнуйский разрез выполнил годовой план по добыче угля
26.12.2023 в 11:36
В Улан-Удэ подсыпают опасные участки дороги
26.12.2023 в 11:35
«Хиагда» выделит 130 млн рублей на инфраструктуру Бурятии
26.12.2023 в 11:03
Вчера в Улан-Удэ произошли сразу две аварии, где есть пострадавшие
26.12.2023 в 11:02
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ пьяная поножовщина становится женской
Горожанке предъявлено обвинение в убийстве знакомой из-за обычной ссоры
26.12.2023 в 13:06
В Улан-Удэ мужчина погиб на пожаре
Предварительная причина пожара – непотушенная сигарета
26.12.2023 в 12:56
Вчера в Улан-Удэ произошли сразу две аварии, где есть пострадавшие
В Железнодорожном районе произошло столкновение, а в Октябрьском – наезд на пешехода

26.12.2023 в 11:02
Жителя Иволгинского района осудили за незаконную рубку леса
Мужчина причинил лесному фонду ущерб в размере 267 тыс. рублей
26.12.2023 в 09:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru