В Улан-Удэ задержанный в кафе дебошир оказался злостным должником

В Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из кафе. Прибывшему наряду вневедомственной охраны Росгвардии администратор заведения указала на мужчину, который нецензурно выражался, мешая другим посетителям.Работница кафе пояснила, что нетрезвый мужчина на замечания прекратить ругаться не реагировал, продолжая вызывающе себя вести.При виде росгвардейцев хулиган присмирел. В ходе установления его личности выяснилось, что гражданин находится в розыске с прошлого года. 46-летний улан-удэнец, по данным службы судебных приставов Бурятии, уклоняется от уплаты алиментов на содержание троих детей и скрывается.Задержанного мужчину росгвардейцы передали сотрудникам федеральной службы судебных приставов для дальнейшего разбирательства. Задолженность по алиментам составляет порядка одного миллиона рублей.Фото: Росгвардия по РБ