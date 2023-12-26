Происшествия 26.12.2023 в 12:56
В Улан-Удэ мужчина погиб на пожаре
Предварительная причина пожара – непотушенная сигарета
Текст: Ольга Лазарева
Пожар вспыхнул минувшей ночью в частном доме по улице Урожайной. К моменту прибытия пожарных огонь охватил все строение.
Меньше часа потребовалось пожарным на ликвидацию очага на площади 16 квадратных метров. В ходе разбора обрушившихся конструкций обнаружили тело мужчины 1974 года рождения без признаков жизни.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает:
- не курите в постели или сидя в кресле, в таком положении можно легко заснуть;
- не курите в состоянии алкогольного опьянения;
- не бросайте непотушенные сигареты в урну с бумагами и другими легковоспламеняющимися отходами;
- не оставляйте спички и другие источники огня в свободном для детей доступе.
Фото: МЧС РФ по РБ.
Меньше часа потребовалось пожарным на ликвидацию очага на площади 16 квадратных метров. В ходе разбора обрушившихся конструкций обнаружили тело мужчины 1974 года рождения без признаков жизни.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает:
- не курите в постели или сидя в кресле, в таком положении можно легко заснуть;
- не курите в состоянии алкогольного опьянения;
- не бросайте непотушенные сигареты в урну с бумагами и другими легковоспламеняющимися отходами;
- не оставляйте спички и другие источники огня в свободном для детей доступе.
Фото: МЧС РФ по РБ.
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