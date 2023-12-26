Происшествия 26.12.2023 в 12:56

В Улан-Удэ мужчина погиб на пожаре

Предварительная причина пожара – непотушенная сигарета
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ мужчина погиб на пожаре
Пожар вспыхнул минувшей ночью в частном доме по улице Урожайной. К моменту прибытия пожарных огонь охватил все строение.

Меньше часа потребовалось пожарным на ликвидацию очага на площади 16 квадратных метров. В ходе разбора обрушившихся конструкций обнаружили тело мужчины 1974 года рождения без признаков жизни.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает:

- не курите в постели или сидя в кресле, в таком положении можно легко заснуть;

- не курите в состоянии алкогольного опьянения;

- не бросайте непотушенные сигареты в урну с бумагами и другими легковоспламеняющимися отходами;

- не оставляйте спички и другие источники огня в свободном для детей доступе.

Фото: МЧС РФ по РБ. 

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