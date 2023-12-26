В Улан-Удэ мужчина погиб на пожаре

Пожар вспыхнул минувшей ночью в частном доме по улице Урожайной. К моменту прибытия пожарных огонь охватил все строение.Меньше часа потребовалось пожарным на ликвидацию очага на площади 16 квадратных метров. В ходе разбора обрушившихся конструкций обнаружили тело мужчины 1974 года рождения без признаков жизни.Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает:- не курите в постели или сидя в кресле, в таком положении можно легко заснуть;- не курите в состоянии алкогольного опьянения;- не бросайте непотушенные сигареты в урну с бумагами и другими легковоспламеняющимися отходами;- не оставляйте спички и другие источники огня в свободном для детей доступе.Фото: МЧС РФ по РБ.