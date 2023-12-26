В Улан-Удэ преподаватель вуза продала свою квартиру и перевела аферистам 10,5 млн рублей

Днем 25 декабря в Управление МВД России по г. Улан-Удэ поступили заявления о мошенничестве сразу от двух горожанок – 63 и 66 лет. Одна из них по требованию аферистов продала квартиру и перевела на указанные счета вырученные деньги, а также собственные накопления. Кроме того, она оформила три кредита, впоследствии проделав то же самое с кредитными средствами. Понесенный ею ущерб составил около 10,5 миллионов рублей. В обманную схему преступники втянули и её родственницу: она лишилась порядка полутора миллионов рублей.Так, в середине ноября 63-летней улан-удэнке в мессенджере поступило сообщение, якобы, от ректора вуза, преподавателем которого она является. Руководитель сообщил, что в отношении педагогического состава проводится проверка собственной безопасности, под которую, в том числе, попадает и заявитель. Он уведомил: для выяснения обстоятельств ей позвонит куратор, инструкциям которого необходимо следовать.Через несколько дней на связь с женщиной вышли как «куратор», так и «работник Центробанка РФ». Они рассказали, что на её имя неизвестными взят кредит на 800 тысяч рублей, в связи с чем проводится расследование. При этом в преступлении могут быть замешаны как сотрудники полиции, так и банковского учреждения. Чтобы уберечь себя от финансовых рисков и помочь поймать недобросовестных работников, важно выполнять все требования и никому не рассказывать о ходе расследования.Для начала они рекомендовали провести «процедуру обновления счета»: через банкомат перевести сбережения в сумме более полутора миллионов рублей на безопасную ячейку.Затем, вновь сообщив о нависшей финансовой угрозе в виде займа неизвестными, посоветовали самой сформировать «кредитную подушку». Средства от трех кредитов жительница столицы Бурятии также перевела на резервный счет.Однако самой крупной потерей для улан-удэнки стала продажа за 8 миллионов рублей собственной квартиры, якобы, заложенной неизвестными. Сделка состоялась через рекомендованного аферистами риэлтора. При этом преступники запретили своей жертве рассказывать специалисту по недвижимости «об истинной причине купли-продажи жилья», выдумав историю об имеющемся у неё заболевании, влекущем необходимость срочной смены места жительства.Отметим, в обманную схему мошенники вовлекли и 66-летнюю сестру потерпевшей, сообщив последней ту же легенду – оформление на её имя неизвестными кредитных обязательств. Подтверждающий документ они выслали через мессенджер. Впоследствии 63-летняя горожанка рассказала об «имеющейся опасности» ничего не подозревающей родственнице, и уже вместе женщины стали «работать» над исчерпанием её кредитного потенциала.Так, очередная жертва преступников взяла пять кредитов в разных банках на общую сумму около полутора миллионов рублей и по аналогичной схеме перевела аферистам.Подчеркнем, при оформлении займов в банках потерпевшие указывали своей целью косметический ремонт квартиры либо добор денег для покупки жилья. На вопросы специалистов банков, касающиеся возможного совершения в отношении них мошеннических действий, они отвечали отказом. Обе работают в образовательных организациях.В настоящее время по данным фактам возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ведется следствие.Полиция Бурятии призывает граждан проявлять особую бдительность при разговоре с незнакомцами. С каждым разом аферисты изобретают новые способы обмана, умело используя методы социальной инженерии. В случае подозрительных звонков, сопровождающихся требованием срочных финансовых операций, необходимо рассказать о них родственникам и обратиться в органы внутренних дел.