Происшествия 26.12.2023 в 15:44

В Улан-Удэ предупреждают о горе-мастерах

На сайтах объявлений выкладывают липовые объявления и поддельные отзывы «фальшивые» ремонтники
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ предупреждают о горе-мастерах
Жители Улан-Удэ предупреждают о поддельных мастерах на всевозможных сайтах объявлений. Люди обращаются за услугой к одному профессионалу, а на самом деле  к ним приходит совсем другой человек. 

«Сломалась стиральная машинка, вызвала мастера. Приехали 2-е парней. По телефону была озвучена стоимость в районе 3000 рублей, на месте насчитали 11500 рублей. Таких денег на ремонт у меня нет.  Отказалась, взяли с меня 1000 якобы за диагностику. А машинку-то чинить надо. Начала обзванивать каждого мастера, читать отзывы. Договорилась с одним, приехал, сделал, заработала, как новая… А главное - взял с меня 2800. Всё показал, дал гарантию еще. В процессе его работы рассказал, что сейчас стало много таких объявлений, это никакие не фирмы и даже не мастера (которые на фото). Это агрегаторы - сидит на телефоне человек, вообще не имеющий отношения к ремонту, берет заявки и раскидывает всяким дурачкам (тем, кто без году неделю в этой сфере), под процент. Вот и приезжают к нам кто попало с желанием нажиться, а если через 2 дня у вас будет эта же поломка, то к вам никто не приедет. А нормальные добросовестные частные мастера, которые дорожат своей репутацией, с ними не сотрудничают. Имейте ввиду! Что они делают профессионально, так это льют в уши», - пишет автор поста. 

Напомним, о похожих случаях мы уже писали. Так, улан-удэнец Сергей рассказал нашей редакции о том, что зашел на «Авито», чтобы отыскать опытного сантехника. Объявлений о предоставлении такого рода услуг на сайте великое множество. Но внимание улан-удэнца сразу привлекло одно из самых грамотно составленных и внушающих доверие. 

- Там было и объявление хорошо составленное и даже фотопортрет парня, который представился Алексеем, видно, что не пьющий, в униформе сантехника, все, как положено. Есть и образование, и большой опыт. Отзывов под объявлением тоже много и все они хорошие, - рассказывал нашему изданию Сергей. 

Вскоре приехал совсем другой пожилой мужчина, видно по лицу, что явно пьющий, неопрятно одетый, с запахом перегара. Но, как говорится, были б руки золотые, какая разница, как человек выглядит? Но и тут не срослось. Позже в Интернете, парень увидел множество сообщений таких же, как он, пострадавших. И понял, почему ему так и не удалось увидеть вживую того самого положительного со всех сторон Алексея. 

- Часто авторы таких объявлений как и их фотопортреты, не являются настоящими. Предприимчивые дельцы, порой вообще не являясь сантехниками, электриками и т.д. публикуют объявления с чужими фотографиями, накручивают положительные отзывы, нанимают горе-мастеров-алкашей. Последние в силу того, что по сей день не умеют пользоваться Интернетом, не могут опубликовать объявление самостоятельно, - считает Сергей.

Фото: Pixabay.com
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