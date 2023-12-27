В Забайкалье осуждены трое иностранцев-насильников

В Забайкалье доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора двоим 26-летним и одному 28-летнему гражданам Узбекистана.Они признаны виновными в (изнасиловании, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с использованием беспомощного состояния потерпевшей» и в «насильственных действиях сексуального характера, совершённых группой лиц по предварительному сговору, с использованием беспомощного состояния потерпевшей), - сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.Как установлено следствием и судом, в ночь на 8 января 2023 года подсудимые изнасиловали 21-летнюю девушку и совершили в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Злоумышленники воспользовались беспомощным состоянием девушки, заставили её зайти в квартиру в центре города Читы, где совершили преступление.Двое фигурантов были задержаны через несколько часов после совершённого преступления, третий - через несколько дней. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Приговором суда каждому из подсудимых назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Фото: pixabay.com