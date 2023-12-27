Происшествия 27.12.2023 в 08:02

В Забайкалье осуждены трое иностранцев-насильников

Они признаны виновными в преступлениях на сексуальной почве
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Текст: Номер один
В Забайкалье осуждены трое иностранцев-насильников
В Забайкалье доказательства, собранные следствием, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора двоим 26-летним и одному 28-летнему гражданам Узбекистана.

Они признаны виновными в (изнасиловании, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с использованием беспомощного состояния потерпевшей» и  в «насильственных действиях сексуального характера, совершённых группой лиц по предварительному сговору, с использованием беспомощного состояния потерпевшей), - сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.

Как установлено следствием и судом, в ночь на 8 января 2023 года подсудимые изнасиловали 21-летнюю девушку и совершили в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Злоумышленники воспользовались беспомощным состоянием девушки, заставили её зайти в квартиру в центре города Читы, где совершили преступление.

Двое фигурантов были задержаны через несколько часов после совершённого преступления, третий - через несколько дней. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда каждому из подсудимых назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Фото: pixabay.com
Теги
преступность изнасилование приговор

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