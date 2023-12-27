Происшествия 27.12.2023 в 11:05

Жительнице Бурятии светит до 20 лет тюрьмы за отправление наркотиков в колонию Хабаровского края

Запрещенные вещества она заготовила для своего племянника, отбывающего срок
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Текст: Евгения Гармаева
Жительнице Бурятии светит до 20 лет тюрьмы за отправление наркотиков в колонию Хабаровского края

Прокуратура Бичурского района в суд направила уголовное дело о незаконных приобретении и пересылке наркотических средств.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы с. Малый Куналей. Ее обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные сбыт и пересылка наркотического средства, совершенные в крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере).

Следствием установлено, что в июне 2023 года женщина решила направить своему племяннику, отбывающему наказание в виде лишения свободы, гашишное масло. Для этого она на поле неподалеку от дома собрала пакет конопли, часть из которой переработала и получила масло каннабиса, а оставшиеся растения продолжила хранить для личного употребления.

«Обвиняемая поместила наркотик во флакон из-под лекарства, который спрятала внутри музыкальной колонки. Затем упакованную посылку попросила отправить свою знакомую, не посвященную в ее преступный умысел»,

- сообщили в Прокуратуре Бурятии.
Уголовное дело направлено в Бичурский районный суд для рассмотрения по существу. Наказание по наиболее тяжкому из ее преступлений - 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Как сообщалось ранее, в августе 2023 года в отдел полиции Бичурского района поступили материалы проверки из ОМВД по Ванинскому району Хабаровского края. Сообщалось, что в посылке, поступившей в местное почтовое отделение из Бурятии, нашли наркотические средства в крупном размере. Тогда предварительно была установлена причастность к этому 39-летней жительницы Бичурского района.



Фото: МВД Бурятии

 

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наркотики хабаровский край

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