В Бурятии задержали жителей Забайкальского края с мешками наркотиков

В Тарбагатайском районе сотрудники наркоконтроля задержали двух уроженцев Забайкальского края 34 и 43 лет. При проверке в багажнике их машины полицейские обнаружили мешки с 8 килограммами конопли, сообщают в МВД Бурятии.

«По словам самих подозреваемых, визит в соседний регион они нанесли, чтобы посмотреть и оценить выставленный на продажу в Улан-Удэ автомобиль. Однако до столицы республики фигуранты не добрались. Собрав наркотическое средство неподалеку от одного из населенных пунктов Тарбагатайского района, мужчины решили не рисковать и направились обратно, но по дороге были задержаны правоохранителями»,

- рассказали в МВД Бурятии.



В содеянном они признались. Нигде не работают. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 УК РФ. Ведется следствие.





Фото: МВД Бурятии