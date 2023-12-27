Происшествия 27.12.2023 в 15:04

В Бурятии задержали жителей Забайкальского края с мешками наркотиков

«Урожай» обнаружили в багажнике машины
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии задержали жителей Забайкальского края с мешками наркотиков

В Тарбагатайском районе сотрудники наркоконтроля задержали двух уроженцев Забайкальского края 34 и 43 лет. При проверке в багажнике их машины полицейские обнаружили мешки с 8 килограммами конопли, сообщают в МВД Бурятии.

«По словам самих подозреваемых, визит в соседний регион они нанесли, чтобы посмотреть и оценить выставленный на продажу в Улан-Удэ автомобиль. Однако до столицы республики фигуранты не добрались. Собрав наркотическое средство неподалеку от одного из населенных пунктов Тарбагатайского района, мужчины решили не рисковать и направились обратно, но по дороге были задержаны правоохранителями», 

- рассказали в МВД Бурятии.
В содеянном они признались. Нигде не работают. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 УК РФ. Ведется следствие.



Фото: МВД Бурятии

Теги
Забайкалье наркотик тарбагатайский район полиция

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