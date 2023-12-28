Происшествия 28.12.2023 в 16:29
В районе Бурятии наледные воды затопили участок трассы
Жителей предупреждают о трудностях на дороге «Монды-Орлик»
Текст: Евгения Гармаева
В Окинском районе на участке дороги «Монды-Орлик» в районе м. Полой вышла наледь. Трудности у автолюбителей возникли на 70 км трассы. Сейчас бригада устраняет последствия инцидента.
Диспетчер Бурятрегионавтодор 8 (3012) 55 -20-55
«Направлена подрядчиком техника: грейдер, погрузчик, самосвал»,
- сообщили в группе «Ока-инфо 24/7».
Фото: "Ока-инфо 24/7"