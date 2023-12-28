В районе Бурятии наледные воды затопили участок трассы

В Окинском районе на участке дороги «Монды-Орлик» в районе м. Полой вышла наледь. Трудности у автолюбителей возникли на 70 км трассы. Сейчас бригада устраняет последствия инцидента.

«Направлена подрядчиком техника: грейдер, погрузчик, самосвал»,

- сообщили в группе «Ока-инфо 24/7».









Фото: "Ока-инфо 24/7"