Происшествия 28.12.2023 в 16:29

В районе Бурятии наледные воды затопили участок трассы

Жителей предупреждают о трудностях на дороге «Монды-Орлик»
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии наледные воды затопили участок трассы

В Окинском районе на участке дороги «Монды-Орлик» в районе м. Полой вышла наледь. Трудности у автолюбителей возникли на 70 км трассы. Сейчас бригада устраняет последствия инцидента.

«Направлена подрядчиком техника: грейдер, погрузчик, самосвал»,

- сообщили в группе «Ока-инфо 24/7».
Диспетчер Бурятрегионавтодор 8 (3012) 55 -20-55




Фото: "Ока-инфо 24/7"

Теги
трасса подтопление Окинский район

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