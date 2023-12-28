Происшествия 28.12.2023 в 17:11

В Бурятии перед судом предстанут отец и сын, торгующие алкоголем без лицензии почти по всей республике

Правоохранители изъяли у них товар на общую сумму 16 млн рублей
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии перед судом предстанут отец и сын, торгующие алкоголем без лицензии почти по всей республике

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей, которые занимались незаконным оборотом спиртосодержащей продукции без лицензии в особо крупном размере.

Как сообщал «Номер один», двое мужчин – отец и сын – продавали алкоголь на территории Улан-Удэ, Кяхтинского, Джидинского, Селенгинского, Бичурского, Иволгинского районов Республики Бурятия.

«В совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, обвиняются 52-летний горожанин и его неработающий 27-летний сын, которые создали разветвленную сеть по сбыту спиртосодержащей жидкости. Ранее граждане не судимы»,

 - рассказали в МВД Бурятии.
Установлено, что задержанные сотрудниками Управления экономической безопасности и коррупции регионального МВД злоумышленники вели противоправную деятельность с ноября 2021 по июль 2022 года.

«27-летний фигурант поставлял своему отцу спиртосодержащую продукцию, которую тот сбывал в розничные торговые точки в районах республики и частным лицам для дальнейшего распространения. Часть продукции сбывалась в Улан-Удэ. Сотрудниками УЭБ и ПК МВД Бурятии изъято 22 770 литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму более 16 миллионов рублей», - добавили в сообщении. 

Полицейские по уголовному делу провели 38 судебных экспертиз, в том числе технико-криминалистическая, химические, фоноскопические и компьютерные. Кроме того в ходе расследования провели 32 обыска в жилищах и местах хранения жидкости.

Следственной частью СУ регионального МВД по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.     

 
Фото:  МВД Бурятии

Все новости

В Бурятии в селе ввели режим повышенной готовности
28.12.2023 в 18:00
Новогодние живые ёлки не сокращают лесов
28.12.2023 в 17:36
В Бурятии перед судом предстанут отец и сын, торгующие алкоголем без лицензии почти по всей республике
28.12.2023 в 17:11
В Улан-Удэ в приюте строят новые вольеры
28.12.2023 в 16:46
Почта России следит за доставкой пенсий и соцвыплат
28.12.2023 в 16:43
В районе Бурятии наледные воды затопили участок трассы
28.12.2023 в 16:29
В Улан-Удэ военный получил срок в колонии за поездку к родне
28.12.2023 в 16:16
В Улан-Удэ во дворе жилого дома переборщили с лежачими полицейскими
28.12.2023 в 15:58
Мэрия Улан-Удэ в честь Нового года дарит горожанам два часа коммунизма
28.12.2023 в 15:25
В Бурятии учителя школы пришли на уроки в карнавальных костюмах
28.12.2023 в 15:23
ЗУРХАЙ
с 27 декабря по 2 января

Читайте также
В Бурятии в селе ввели режим повышенной готовности
Там наледные воды подтопили участки домов
28.12.2023 в 18:00
В районе Бурятии наледные воды затопили участок трассы
Жителей предупреждают о трудностях на дороге «Монды-Орлик»
28.12.2023 в 16:29
В Бурятии скандал с сельским сквером «Молодежный» завершается в суде
Главу села Новокижингинск обвиняют в «служебном подлоге», который обошелся бюджету в 600 тыс рублей
28.12.2023 в 15:06
В Бурятии в ДТП пострадали шесть граждан Монголии, пятеро госпитализированы (обновлено)
Прокуратура республики контролирует результаты проверки по факту дорожно-транспортного происшествия
28.12.2023 в 12:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru