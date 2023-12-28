В Бурятии перед судом предстанут отец и сын, торгующие алкоголем без лицензии почти по всей республике

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей, которые занимались незаконным оборотом спиртосодержащей продукции без лицензии в особо крупном размере.

Как сообщал «Номер один», двое мужчин – отец и сын – продавали алкоголь на территории Улан-Удэ, Кяхтинского, Джидинского, Селенгинского, Бичурского, Иволгинского районов Республики Бурятия.

«В совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, обвиняются 52-летний горожанин и его неработающий 27-летний сын, которые создали разветвленную сеть по сбыту спиртосодержащей жидкости. Ранее граждане не судимы»,

- рассказали в МВД Бурятии.



Установлено, что задержанные сотрудниками Управления экономической безопасности и коррупции регионального МВД злоумышленники вели противоправную деятельность с ноября 2021 по июль 2022 года.

«27-летний фигурант поставлял своему отцу спиртосодержащую продукцию, которую тот сбывал в розничные торговые точки в районах республики и частным лицам для дальнейшего распространения. Часть продукции сбывалась в Улан-Удэ. Сотрудниками УЭБ и ПК МВД Бурятии изъято 22 770 литров спиртосодержащей жидкости на общую сумму более 16 миллионов рублей», - добавили в сообщении.

Полицейские по уголовному делу провели 38 судебных экспертиз, в том числе технико-криминалистическая, химические, фоноскопические и компьютерные. Кроме того в ходе расследования провели 32 обыска в жилищах и местах хранения жидкости.

Следственной частью СУ регионального МВД по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база. Материалы дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.



Фото: МВД Бурятии