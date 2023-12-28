В Бурятии в селе ввели режим повышенной готовности

В Еравнинском районе в селе Комсомольское ввели режим повышенной готовности. Угроза связана с выходом наледных вод от реки Погромка.

Подтоплен частично один приусадебный участок, а также территория сельского дома культуры. Существует угроза подтопления частного дома на расстоянии 50 метров.