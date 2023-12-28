Происшествия 28.12.2023 в 18:00
В Бурятии в селе ввели режим повышенной готовности
Там наледные воды подтопили участки домов
Текст: Евгения Гармаева
В Еравнинском районе в селе Комсомольское ввели режим повышенной готовности. Угроза связана с выходом наледных вод от реки Погромка.
Подтоплен частично один приусадебный участок, а также территория сельского дома культуры. Существует угроза подтопления частного дома на расстоянии 50 метров.
ЕДДС района 83013521364
«Запланированы работы по расчистке русла, обустройства водоотводного канала. Ожидается прибытие спецтехники»,
- сообщили в «Еравна-инфо 24/7».
Фото: "Еравна-инфо 24/7"
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