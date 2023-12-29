Происшествия 29.12.2023 в 08:28

В Улан-Удэ коллектив «Водоканала» заступился за задержанного директора

Напомним, об уголовном деле в отношении руководителя предприятия сообщили накануне
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ коллектив «Водоканала» заступился за задержанного директора

Как информировал «Номер один», вчера, 28 декабря, в Улан-Удэ сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Дмитрия Скакалина, подозреваемого в «превышении должностных полномочий».

Коллектив предприятия заступился за своего руководителя. Ниже – обращение работников.

«Уважаемые земляки!

Все видели последние сообщения в СМИ о задержании нашего руководителя - Дмитрия Владимировича Скакалина. В том, что это один из честнейших руководителей предприятия у нас нет сомнения! Он единственный, кто не просто управляет предприятием, он всегда радеет за наш коллектив.

Большая просьба учитывать и то, что вся предоставленная информация еще не доказана. Надеемся, что наши правоохранительные органы разберутся в этом вопросе. И наш руководитель вернется на свое рабочее место! Дмитрий Владимирович, мы с вами!»



Фото: pixabay.com

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