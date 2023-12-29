Происшествия 29.12.2023 в 08:45
В районе Бурятии наледные воды подтопили еще одну дорогу
Пострадала трасса в Кяхтинском районе
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня, 29 декабря, водителей предупреждают о сложностях на 55 км трассы «Мурочи – Малая Кудара»
Движение транспорта не ограничено.
«Произошел выход воды и наледи на дорогу. Ведутся работы по обеспечению водоотвода»,
- сообщили в «Кяхтна-инфо 24/7».
«Просим быть внимательными и учитывать данное обстоятельство при планировании поездки в Кяхтинский район», - обратился Бурятрегионавтодор.
Как сообщал «Номер один», ранее наледные воды подтопили трассу в Окинском районе, а в селе Комсомольское ввели режим повышенной готовности из-за подтопления населенного пункта.
Фото: «Кяхта-инфо.24/7»
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