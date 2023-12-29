Происшествия 29.12.2023 в 08:45

В районе Бурятии наледные воды подтопили еще одну дорогу

Пострадала трасса в Кяхтинском районе
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии наледные воды подтопили еще одну дорогу

Сегодня, 29 декабря, водителей предупреждают о сложностях на 55 км трассы «Мурочи – Малая Кудара»

«Произошел выход воды и наледи на дорогу. Ведутся работы по обеспечению водоотвода», 

- сообщили в «Кяхтна-инфо 24/7».
Движение транспорта не ограничено.

«Просим быть внимательными и учитывать данное обстоятельство при планировании поездки в Кяхтинский район», - обратился Бурятрегионавтодор.

 Как сообщал «Номер один», ранее наледные воды подтопили трассу в Окинском районе, а в селе Комсомольское ввели режим повышенной готовности из-за подтопления населенного пункта.

Фото: «Кяхта-инфо.24/7»

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