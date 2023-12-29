Жителю Бурятии вынесли приговор за дискредитацию армии

В Иволгинском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в отношении местного жителя.Установлено, что 16 марта и 23 июля 2023 года мужчина совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, а именно: искажал и дискредитировал действия Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции на территории Украины. Судом сельчанин признан виновным. Ему назначили наказание - административный штраф в размере 30 000 рублей.Постановление вступило в законную силу.