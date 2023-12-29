Происшествия 29.12.2023 в 09:59

Жителю Бурятии вынесли приговор за дискредитацию армии

В Иволгинском районе состоялся суд
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Текст: Евгения Гармаева
Жителю Бурятии вынесли приговор за дискредитацию армии
В Иволгинском районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 ст. 20.3.3   КоАП РФ, в отношении местного жителя.

Установлено, что 16 марта и 23 июля 2023 года мужчина совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, а именно: искажал и дискредитировал действия Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции на территории Украины. Судом сельчанин признан виновным. Ему назначили наказание - административный штраф в размере 30 000 рублей.

 Постановление вступило в законную силу.



Фото: Номер один
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