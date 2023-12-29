Происшествия 29.12.2023 в 11:23

К главе Бурятии и руководителю следкома РФ обратились сотрудники «Водоканала»

Они просят взять расследование уголовного дела в отношении их директора под личный контроль (видео)
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Текст: Евгения Гармаева
К главе Бурятии и руководителю следкома РФ обратились сотрудники «Водоканала»
Сотрудники "Водоканала" Улан-Удэ записали видеообращение, адресованное главе региона Алексею Цыденову, а также председателю следкома РФ Александру Бастрыкину.  Отметим, это уже второе публичное обращение от предприятия со вчерашнего дня. Как сообщало наше издание, о задержании директора предприятия стало известно накануне.



Далее - текст письма:

"Уважаемый Алексей Самбуевич! Уважаемый Александр Иванович!

Мы, сотрудники МУП  «Водоканал» хотим выступить  в защиту нашего руководителя -  Скакалина Дмитрия Владимировича.

За  два года работы в должности директора МУП «Водоканал», Дмитрием Владимировичем проделан огромный труд не только в развитии нашего предприятия и улучшений условий труда, но и на благо всего нашего города. Дмитрий Владимирович всей душой болеет за работу предприятия, за трудовой коллектив. Всегда мотивирует коллектив на повышение производительности труда.

Только при его участии удалось поднять заработные платы для водителей, а также повысить доплаты за вредное производство. Именно Дмитрий Владимирович вывел предприятие из убыточного в рентабельное. За период его руководства проводится на постоянной основе модернизация оборудования,  зданий, сооружений, закупается новая специализированная техника.

Как руководитель и чуткий, внимательный человек, Дмитрий Владимирович никогда не остаётся равнодушным к проблемам коллектива, в том числе, и личного характера. Благодаря нашему директору мы на постоянной основе поддерживаем бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Мы не верим в то, что наш Дмитрий Владимирович мог участвовать в каких-либо «смутных схемах». Просим компетентные органы проанализировать экономический рост предприятия за годы работы Скакалина.

Алексей Самбуевич, Александр Иванович, пожалуйста, возьмите дело под ваш личный контроль! Просим не допустить  произвола в отношении нашего руководителя! Уважение и доверие нашего  коллектива в отношении Скакалина - очевидное доказательство его честности и профессионализма . Дмитрий Владимирович, коллектив МУП «Водоканал» с вами!" 



Фото: скриншот из видео






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