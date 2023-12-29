Происшествия 29.12.2023 в 17:13

Директора «Водоканала» Улан-Удэ взяли под стражу на два месяца

Напомним, руководителя предприятия обвиняют в подкупе и превышении должностных полномочий
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Текст: Евгения Гармаева
Директора «Водоканала» Улан-Удэ взяли под стражу на два месяца

В Следственном комитете Республики Бурятии сообщили, что в отношении директора МУП «Водоканал» Дмитрия Скакалина, обвиняемого в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе, судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

«По уголовному делу продолжается производство следственных действий, направленных на установление полной картины совершенных преступлений. Также следствием проверяется информация о возможной причастности обвиняемого к другим должностным преступлениям», 

- сообщили следователи.
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 Как сообщал «Номер один», коллектив «Водоканала» записал видеообращение к главе Бурятии Алексею Цыденову и главе следкома РФ Александру Бастрыкину. Работники предприятия встали горой за руководителя и просят взять расследование под личный контроль.



Фото: Номер один
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