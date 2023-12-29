Директора «Водоканала» Улан-Удэ взяли под стражу на два месяца

В Следственном комитете Республики Бурятии сообщили, что в отношении директора МУП «Водоканал» Дмитрия Скакалина, обвиняемого в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе, судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

«По уголовному делу продолжается производство следственных действий, направленных на установление полной картины совершенных преступлений. Также следствием проверяется информация о возможной причастности обвиняемого к другим должностным преступлениям»,

- сообщили следователи.



Как сообщал «Номер один», коллектив «Водоканала» записал видеообращение к главе Бурятии Алексею Цыденову и главе следкома РФ Александру Бастрыкину. Работники предприятия встали горой за руководителя и просят взять расследование под личный контроль.