Происшествия 29.12.2023 в 17:13
Директора «Водоканала» Улан-Удэ взяли под стражу на два месяца
Напомним, руководителя предприятия обвиняют в подкупе и превышении должностных полномочий
Текст: Евгения Гармаева
В Следственном комитете Республики Бурятии сообщили, что в отношении директора МУП «Водоканал» Дмитрия Скакалина, обвиняемого в превышении должностных полномочий и коммерческом подкупе, судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
«По уголовному делу продолжается производство следственных действий, направленных на установление полной картины совершенных преступлений. Также следствием проверяется информация о возможной причастности обвиняемого к другим должностным преступлениям»,
- сообщили следователи.
Фото: Номер один
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