Происшествия 30.12.2023 в 10:35

В Бурятии при пожаре погиб трехлетний ребенок

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались лишь двое
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Текст: Номер один
В Бурятии при пожаре погиб трехлетний ребенок

Ночью на центральный пульт пожарной связи поступило сообщение о возгорании дома в селе Галбай, Тункинского райна. К месту вызова были направлены три пожарных отделения 10-го Тункинского отряда ГПС РБ.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем были охвачены крыша дома и пристроенная веранда. В ходе тушения пожара личным составом обнаружены 52-летняя женщина и трехлетний ребенок без признаков жизни»,

- ГО и ЧС.
В результате пожара, сгорела крыша дома и пристроенная веранда. По предварительным данным, очаг возгорания находился на веранде дома. Причины пожара устанавливаются. В тушении возгорания участвовали огнеборцы 10-го Тункинского отряда ГПС РБ в составе 7 человек и 3 единиц техники.

До прибытия пожарных самостоятельно смогли эвакуироваться еще трое человек - из них двое детей. 


Фото: Номер один

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