В Забайкалье вновь украли щеночка

Из средств массовой информации стало известно о том, что не так давно женщина украла щенка породы алабай у своего 36-летнего знакомого.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленница ранее была у заявителя в гостях и видела щеночка. Тогда у нее и возник умысел на кражу. Воспользовавшись моментом, когда пес гулял один во дворе дома, женщина похитила его и продала.

По итогу собаку полицейские изъяли и вернули прежнему хозяину. Владелец щенка оценил материальный ущерб в 15.000 рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело. 32-летней женщине грозит до пяти лет лишения свободы.



Напомним, еще один инцидент связанный с кражей щеночка произошел год назад в Чите. В тот вечер хозяйка отпустила своего пса с поводка побегать, но он кинулся к дороге. Женщина услышала глухой стук. Мужчина сбил животное на машине, а после запихал на сидение и скрылся с места происшествия. Она пыталась догнать автомобиль, кричала. Однако остановить похитителя ей так и не удалось.





Фото: Номер один