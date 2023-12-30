Происшествия 30.12.2023 в 12:15

В Забайкалье вновь украли щеночка

Злоумышленница приметила четвероногого, когда была в гостях у друга
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Текст: Макар Захаров
В Забайкалье вновь украли щеночка

Из средств массовой информации стало известно о том, что не так давно женщина украла щенка породы алабай у своего 36-летнего знакомого.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленница ранее была у заявителя в гостях и видела щеночка. Тогда у нее и возник умысел на кражу. Воспользовавшись моментом, когда пес гулял один во дворе дома, женщина похитила его и продала.

По итогу собаку полицейские изъяли и вернули прежнему хозяину. Владелец щенка оценил материальный ущерб в 15.000 рублей. На данный момент возбуждено уголовное дело. 32-летней женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, еще один инцидент связанный с кражей щеночка произошел год назад в Чите. В тот вечер хозяйка отпустила своего пса с поводка побегать, но он кинулся к дороге. Женщина услышала глухой стук. Мужчина сбил животное на машине, а после запихал на сидение и скрылся с места происшествия. Она пыталась догнать автомобиль, кричала. Однако остановить похитителя ей так и не удалось.


Фото: Номер один

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