Происшествия 30.12.2023 в 13:12

В Бурятии на озере образовалась гигантская трещина

Разлом достиг трех метров в ширину и пяти километров в длину
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Текст: Номер один
В Бурятии на озере образовалась гигантская трещина

Местные жители обнаружили огромную трещину на поверхности Гусиного озера, недалеко от угольного разреза. Ее протяженность оказалась 5 километров, а глубина варьируется от 1,5 до 3 метров.

Представители администрации сельского поселения «Гусиное озеро» уже заблокировали съезд в местности где произошел разлом из-за высокого риска происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед.

Одна из возможных причин появления трещины - резкий перепад температур. В данный момент проводится профилактическая работа с местными жителями и рыбаками. Жителей, особенно автомобилистов, призывают быть аккуратнее.


Фото: ЧП Улан-Удэ

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