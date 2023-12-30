В Бурятии на озере образовалась гигантская трещина

Местные жители обнаружили огромную трещину на поверхности Гусиного озера, недалеко от угольного разреза. Ее протяженность оказалась 5 километров, а глубина варьируется от 1,5 до 3 метров.

Представители администрации сельского поселения «Гусиное озеро» уже заблокировали съезд в местности где произошел разлом из-за высокого риска происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед.

Одна из возможных причин появления трещины - резкий перепад температур. В данный момент проводится профилактическая работа с местными жителями и рыбаками. Жителей, особенно автомобилистов, призывают быть аккуратнее.







Фото: ЧП Улан-Удэ