В Улан-Удэ после пожара возбудили уголовное дело

В ночь на 30 декабря произошло возгорание деревянного жилого дома в селе Галбай. При тушении пожара внутри было обнаружено тело 3-летнего мальчика и его 52-летней бабушки. По данному факту Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По данным следствия, в сгоревшем доме проживал мужчина со своей сожительницей, матерью и тремя несовершеннолетними детьми. 29 декабря 2023 года мужчина вернулся домов с заработков и вместе с супругой стал распивать спиртные напитки, затем они легли спать. Поздним вечером внутри дома произошло возгорание. Пламя заметили соседи, стали стучаться в двери и разбудили находившихся в доме людей. Родители с двумя детьми смогли самостоятельно выйти из охваченного огнем строения. Однако внутри остались бабушка с еще одним ребенком, которые погибли.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшествия. Следователь с участием специалистов производит осмотр места происшествия, в ходе которого по имеющимся следам участники следственно-оперативной группы выясняют, где находился очаг, после чего будет назначено пожарно-техническое исследование для установления точной причины возгорания.

Фото: СУ СК России по РБ