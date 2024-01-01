Происшествия 01.01.2024 в 12:59
В Бурятии подростку выбило глаз петардой
Мальчика доставили в ДРКБ и прооперировали
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в 3 часа ночи в Улан-Удэ из района Бурятии бригада скорой помощи доставила подростка с проникающим ранением глаза. Как рассказали в Детской республиканской клинической больнице, травму мальчик получил в результате взрыва петарды.
«Ребенок прооперирован, его состояние стабильное», - сообщили в ДРКБ.
Напомним, в Улан-Удэ запущенный фейерверк стал причиной пожара на балконе многоэтажки.
Фото: «Номер один»
«Ребенок прооперирован, его состояние стабильное», - сообщили в ДРКБ.
Напомним, в Улан-Удэ запущенный фейерверк стал причиной пожара на балконе многоэтажки.
Фото: «Номер один»