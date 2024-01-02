Происшествия 02.01.2024 в 09:16
Житель Бурятии едва не сгорел заживо в тепляке из-за сигареты
Он получил сильные ожоги
Текст: Евгения Гармаева
Накануне днем пожарным сообщили о возгорании тепляка в селе Исинга, Еравнинского района. К месту вызова выехали огнеборцы из16-го Еравнинского отряда ГПС РБ и добровольцы ДПК «Исингинское» в составе 8 человек на 2 единицах техники.
На момент прибытия добровольцев огнем был охвачен тепляк.
Позже мужчину доставили в центральную районную больницу с ожогом спины 1, 2 степени и отравлением угарным газом. По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.
«До приезда пожарного подразделения добровольцы сдерживали открытое горение. Возгорание было потушено в течение 10 минут. В результате пожара огнем поврежден тепляк на общей площади 12 кв.м. Во время пожара внутри находился мужчина 1980 года рождения, которого эвакуировали собственники тепляка»,
- рассказали в пресс-службе РА ГО и ЧС.
Фото: РА ГО и ЧС