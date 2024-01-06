В Бурятии пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом

Происшествие случилось в селе Зырянск Прибайкальского района. В ДТП участвовали два автомобиля: это автобус Hyundai County и грузовик КАМАЗ.Внутри автобуса находилось 20 человек, однако, по предварительной информации никто не пострадал. Все пассажиры просто пересели в другой автобус и продолжили движение в Улан-Удэ.Подробная информация о произошедшем уточняется.Фото: «Номер один».