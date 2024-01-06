Происшествия 06.01.2024 в 13:16
В Бурятии пассажирский автобус столкнулся с КАМАЗом
Внутри автобуса находилось 20 человек
Текст: Станислав Сергеев
Происшествие случилось в селе Зырянск Прибайкальского района. В ДТП участвовали два автомобиля: это автобус Hyundai County и грузовик КАМАЗ.
Внутри автобуса находилось 20 человек, однако, по предварительной информации никто не пострадал. Все пассажиры просто пересели в другой автобус и продолжили движение в Улан-Удэ.
Подробная информация о произошедшем уточняется.
Фото: «Номер один».
Внутри автобуса находилось 20 человек, однако, по предварительной информации никто не пострадал. Все пассажиры просто пересели в другой автобус и продолжили движение в Улан-Удэ.
Подробная информация о произошедшем уточняется.
Фото: «Номер один».
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