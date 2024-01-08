Происшествия 08.01.2024 в 09:19

В Бурятии пьяный иркутянин лишился автомобиля

Также мужчине присудили крупный штраф
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пьяный иркутянин лишился автомобиля
Тункинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Иркутска, обвиняемого в пьяном вождении.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в сентябре 2022 года мужчину привлекли к административной ответственности за пьяную езду. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года. Игнорируя данное обстоятельство, в августе 2023 года он вновь сел за руль автомобиля после употребления алкоголя. Вскоре его задержали сотрудники ГИБДД.

Суд признал иркутянина виновным и приговорил его к штрафу в размере 200 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Автомобиль «Хонда ЦРВ», на котором ехал пьяный мужчина, конфискован в доход государства.

Приговор уже вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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