Происшествия 09.01.2024 в 12:17
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали грабителя
Мужчина похитил деньги и телефон в одной из гостиниц
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в продуктовом супермаркете на ул. Николая Петрова по ориентировке задержали гражданина, подозреваемого в совершении грабежа. Мужчину доставили в полицию.
«34-летний улан-удэнец сознался, что в ноябре прошлого года совершил открытое хищение 12 тысяч рублей и телефона у потерпевшего в одной из гостиниц в центре города. Органами следствия возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардии Бурятии
«34-летний улан-удэнец сознался, что в ноябре прошлого года совершил открытое хищение 12 тысяч рублей и телефона у потерпевшего в одной из гостиниц в центре города. Органами следствия возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардии Бурятии
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