В Улан-Удэ росгвардейцы задержали грабителя

В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в продуктовом супермаркете на ул. Николая Петрова по ориентировке задержали гражданина, подозреваемого в совершении грабежа. Мужчину доставили в полицию.«34-летний улан-удэнец сознался, что в ноябре прошлого года совершил открытое хищение 12 тысяч рублей и телефона у потерпевшего в одной из гостиниц в центре города. Органами следствия возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардии Бурятии