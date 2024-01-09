В Бурятии осудили «чугунного» вора

В одном из сельских районов Бурятии суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который «выделывался» в пьяном виде – проникал в дома односельчан и раскурочил печь.История берет свое начало на пьяных «посиделках». В тот день за столом, уставленном бутылками со спиртным, собрались близкие люди – мужчина с сожительницей принимал своего брата с его сожительницей. Гулянка была организована прямо посреди бела дня. Около 13 часов вдруг раздался телефонный звонок – родственник сообщил сожительнице мужчины, что её бывший супруг опубликовал в «Вайбере» объявление о продаже инструментов. Экс-муж, кстати, работал на шиномонтаже.Сожительница была очень огорчена – она рассказала, что в свое время (до развода с шиномонтажником) покупала инструменты за свой счет. В итоге пьяного обсуждения дела было принято решение, что с продавцом инструментов надо серьезно поговорить.Мужчина вместе с братом пошли в шиномонтажную мастерскую, чтобы устроить разговор. С ними пошла и гражданская супруга брата. Увы, в шиномонтаже продавца инструментов не оказалось, и упорная троица пьяных сельчан пошла к нему домой.Зайдя в ограду, они увидели, что там два дома. Наглые незваные гости разбили входную дверь и ввалились в дом продавца. Но продавца инструментов там не оказалось. То, что дом пуст и так можно было догадаться - ведь на двери снаружи висел замок. Непонятно в чем был смысл ломать запертую дверь, но пьяные ее сломали.В соседнем доме, куда они заодно также вторглись, сломав замок, тоже никого не было.Вскоре разочарованная кампания опять была у шиномонтажа. Не зная, что делать, брат с сожительницей направились назад к покинутому алкогольному столу. А мужчина решил обворовать ненайденного продавца инструментов.Но когда он вернулся в ограду, в голове вдруг вспыхнула мысль, что ценные вещи злополучного продавца могут быть не в его доме, а в соседнем. Там самым ценным оказалась чугунная плита, вмонтированная в кирпичную печь. Поднатужившись, сельчанин вырвал ее из печки и утащил, держа в руках. На улице он вскоре продал плиту односельчанке. Вырученные деньги пошли, как легко догадаться, на покупку алкоголя.Через несколько дней, окончательно протрезвев и осознав, что совершил преступление, мужчина взял свою старую чугунную печную плиту и унес к обворованному дому – оставил около него в палисаднике. Тем временем делом о проникновении в два дома уже занялась районная полиция. Силовики возбудили уголовное дело, осмотрели места преступления. Вора изобличили.Мужчина вину полностью признал и раскаялся. Ранее, кстати, «чугунный» вор судим не был. У него на иждивении оказалось несколько несовершеннолетних детей. Ущерб преступник возместил добровольно и в полном размере, активно сотрудничая со следствием. Это вошло в перечень смягчающих вину обстоятельств.«Удовлетворительно характеризуется по месту жительства участковым уполномоченным полиции, является участником СВО, положительно характеризуется командованием ЧВК «Вагнер», награжден государственной наградой - медалью «За отвагу», благодарственным письмом главы Луганской народной республики…», - отметил райсуд еще другие смягчающие вину обстоятельства.Мужчина был признан виновным по ст. 158 УК РФ. Наказание – 2 года лишения свободы условно (с испытательным сроком тоже 2 года). Приговор вступил в силу.Хорошо, что ему тогда не удалось найти продавца инструментов. Разговор мог закончиться совершением более тяжкого преступления.Фото: «Номер один»