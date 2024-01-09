Происшествия 09.01.2024 в 15:21

В Улан-Удэ подросток на «Камри» снес забор и протаранил дом

Несовершеннолетнего водителя госпитализировали
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подросток на «Камри» снес забор и протаранил дом
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием несовершеннолетнего водителя.

«По предварительным данным, сегодня днём 15-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», следуя по ул. Гэгэтуйская в микрорайоне Тулунжа, не справился с рулевым управлением и врезался в забор с последующим наездом на жилой дом. В результате ДТП подросток с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение для осмотра медиками», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту аварии проводится специальное расследование.

Фото: МВД Бурятии
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