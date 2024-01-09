В Улан-Удэ ребенок попал в реанимацию, выпив средство для очистки плиты

8 января в Приемно-диагностическое отделение ДРКБ поступил полуторагодовалый ребенок с острым отравлением. Малыш выпил средство бытовой химии для очистки плиты.«На момент поступления ребенок находился в тяжелом состоянии, связанным с острым отравлением щелочью, ожогом ротовой полости, пищевода и желудка и был немедленно госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации. Начата интенсивная терапия. В настоящее время основные параметры жизнедеятельности стабилизированы. Однако ребенку предстоит длительное поэтапное лечение с дальнейшим хирургическим вмешательством», - рассказали в больнице.Как отметили в ДРКБ, с ожогом пищевода к ним ежегодно поступают порядка 6 детей. В связи со случившимся врачи просят взрослых быть внимательными и не оставлять малышей без присмотра.«Все бутылки с химикатами, моющими средствами и другими веществами должны находиться вне досягаемости ребенка. Средства бытовой химии нужно держать отдельно от пищевых продуктов и как можно дальше от ребенка. В основном, травмы и ожоги у детей младшего возраста связаны с недосмотром со стороны старших», - отмечают в больнице.Фото: «Номер один»