Происшествия 09.01.2024 в 15:59

В Бурятии 3 человека пострадали на пожарах в новогодние каникулы

К счастью, обошлось без гибели людей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 3 человека пострадали на пожарах в новогодние каникулы
С начала января 2024 года в Бурятии был зарегистрирован 51 пожар. Это на 19% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В Улан-Удэ, Еравнинском и Кабанском районах в результате пожаров пострадали 3 человека, погибших нет. В 2023 году за аналогичный период погибли 2 человека.

Как уточнили в агентстве, основными причинами пожаров стали нарушение правил безопасности при эксплуатации печей (25,4%), короткое замыкание электропроводки (13,7%) и неосторожное обращение с огнём (56,8%).

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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