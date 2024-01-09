Происшествия 09.01.2024 в 16:28

В Бурятии воспитательницу осудили за смерть ребенка

Женщина разрешила подросткам купаться в опасной реке
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии воспитательницу осудили за смерть ребенка
В Джидинском райсуде завершился уголовный процесс над младшей воспитательницей ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям «Баяр». Женщина обвинялась в причинении воспитаннику учреждения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

О трагедии стало широко известно в середине июня 2023 года, когда к спасателям поступила информация о том, что в реке Джиде утонул 15-летний подросток. В то лето это был третий случай гибели ребенка на воде.

В ходе процесса суд согласился с квалификацией преступления, которую дали ему органы предварительного следствия. Подсудимая младшая воспитательница подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, но суд отказался его удовлетворить.

Как отмечено на страницах приговора, в судебном заседании потерпевшая сторона пояснила, что воспитательницей не предпринималось никаких мер по возмещению ущерба, заглаживанию вреда, причиненного преступлением. Были и другие аспекты, которые помешали прекращению дела.

Погибший подросток был переведен в центр «Баяр» из другого похожего центра Бурятии. Как выяснилось в суде, в тот роковой день младшая воспитательница обратилась к другому воспитателю «с просьбой представить ей закрепленного за ним воспитанника учреждения для работы в огороде, на что получила согласие». Так несовершеннолетний оказался вверен подсудимой, и та несла за него ответственность в течение дня.

Примерно в 17 часов женщина без согласования с руководством учреждения на своем личном автомобиле отвезла вверенных ей воспитанников на реку Джиду, в место, не предназначенное для купания.

Воспитанник, который вскоре утонул, не умел хорошо плавать, а течение в месте несанкционированного купания было быстрым. Женщину упрекнули в том, что при необходимой внимательности и предусмотрительности она должна была и могла предвидеть печальные последствия такого купания. Суд указал, что подсудимая нарушила целый ряд требований, закрепленных в официальных документах. Это закончилось тем, что она «отвлеклась на мойку своего автомобиля, вследствие чего несовершеннолетний остался без присмотра и погиб».

Подсудимая вину признала полностью и раскаялась. Приняв во внимание, что младшая воспитательница ранее не была судима, имеет на иждивении детей и другие аспекты, суд приговорил ее к одному году ограничения свободы. Также женщину лишили права заниматься педагогической и образовательной деятельностью на 2 года.

Фото: МЧС Бурятии
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