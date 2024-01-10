Происшествия 10.01.2024 в 09:29

В Бурятии ночью горел магазин

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ночью горел магазин
Ночью 10 января на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании магазина «Звезда» в Кяхте. К месту происшествия были направлены огнеборцы 33-й пожарной части 22-го Кяхтинского отряда ГПС РБ в составе 4 человек и 2 единиц техники.

«На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление магазина. Звеном газодымозащитной службы очаг возгорания был обнаружен внутри торгового павильона. Потушить пожар удалось в течение 27 минут. В результате огнём повреждены потолок и стеллажи на общей площади 4 кв.м. Пострадавших нет: на момент пожара магазин был закрыт», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри магазина.

Фото: МЧС Бурятии
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