В Бурятии ночью горел магазин

Ночью 10 января на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании магазина «Звезда» в Кяхте. К месту происшествия были направлены огнеборцы 33-й пожарной части 22-го Кяхтинского отряда ГПС РБ в составе 4 человек и 2 единиц техники.«На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление магазина. Звеном газодымозащитной службы очаг возгорания был обнаружен внутри торгового павильона. Потушить пожар удалось в течение 27 минут. В результате огнём повреждены потолок и стеллажи на общей площади 4 кв.м. Пострадавших нет: на момент пожара магазин был закрыт», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри магазина.Фото: МЧС Бурятии