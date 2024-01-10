В Улан-Удэ любитель выпить за рулем 4 года проведет в колонии

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего горожанина, обвиняемого в пьяном вождении. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2023 года молодой человек уже был осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда его приговорили к лишению свободы условно. В июле он попросил у своей знакомой во временное пользование машину для перевозки вещей, после чего совместно с друзьями употребил спиртное и пьяным поехал возвращать авто. По дороге его задержали сотрудники ГИБДД.Испугавшись ответственности, нетрезвый водитель перепрыгнул на заднее сиденье автомобиля, попросив одного из пассажиров занять водительское место. Однако эти манипуляции заметил инспектор ДПС.Суд признал парня виновным и, с учетом условного срока, приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3,5 года.Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»