Происшествия 10.01.2024 в 09:41

В Улан-Удэ любитель выпить за рулем 4 года проведет в колонии

Судимый за пьяное вождение парень вновь пьяным сел за руль
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ любитель выпить за рулем 4 года проведет в колонии
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего горожанина, обвиняемого в пьяном вождении. Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июне 2023 года молодой человек уже был осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда его приговорили к лишению свободы условно. В июле он попросил у своей знакомой во временное пользование машину для перевозки вещей, после чего совместно с друзьями употребил спиртное и пьяным поехал возвращать авто. По дороге его задержали сотрудники ГИБДД.

Испугавшись ответственности, нетрезвый водитель перепрыгнул на заднее сиденье автомобиля, попросив одного из пассажиров занять водительское место. Однако эти манипуляции заметил  инспектор ДПС.

Суд признал парня виновным и, с учетом условного срока, приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3,5 года.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
Теги
пьяные водители

Все новости

В Улан-Удэ любитель выпить за рулем 4 года проведет в колонии
10.01.2024 в 09:41
Юный певец из Улан-Удэ спел на одной сцене с Дианой Гурцкой
10.01.2024 в 09:36
В Бурятии ночью горел магазин
10.01.2024 в 09:29
Курс доллара? Пфф… Вот курс яиц!..
10.01.2024 в 09:00
Утилизационный сбор за авто
10.01.2024 в 09:00
Трамвайная дилемма Улан-Удэ
10.01.2024 в 06:00
В Бурятии задержан подозреваемый в убийстве пожилых супругов
09.01.2024 в 18:32
Город превращает километры в кубометры
09.01.2024 в 17:36
Следственный комитет проверит замерзающий дом в Улан-Удэ
09.01.2024 в 17:17
Пересадочный тариф будет действовать на новом маршруте № 25
09.01.2024 в 16:56
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 января

Читайте также
В Бурятии ночью горел магазин
Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки
10.01.2024 в 09:29
В Бурятии задержан подозреваемый в убийстве пожилых супругов
Трагедия произошла еще 3 января, тела пенсионеров родственники обнаружили позже
09.01.2024 в 18:32
Четыре пассажирских поезда задерживаются на Транссибе из-за аварии в Забайкальском крае
Пассажиров перевозят дополнительными поездами и самолетами до Хабаровска, Благовещенска и Читы, Москвы и Владивостока

09.01.2024 в 16:33
В Бурятии воспитательницу осудили за смерть ребенка
Женщина разрешила подросткам купаться в опасной реке
09.01.2024 в 16:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru