В Улан-Удэ жители многоквартирного дома сами задержали вора

Ночью в Улан-Удэ патрулю вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии поступило сообщение о краже. Подъехав к многоквартирному жилому дому, росгвардейцы совместно с жильцами задержали злоумышленника.Хозяин одной из квартир рассказал правоохранителям, что они с супругой находились на кухне, когда услышали, как хлопнула входная дверь. Осмотрев прихожую, мужчина обнаружил, что пропала его куртка, в которой находились ключи от автомобиля, документы и банковские карты.Выскочив в подъезд, мужчина побежал в сторону технического балкона, откуда раздавались звуки шагов. Там он увидел прятавшегося за дверью парня, который успел скинуть похищенную куртку на землю. В это время на лестничную клетку вышел сосед, который рассказал, что видел в глазок, как этот молодой человек дергал двери всех квартир, а потом зашел в одну из них и совершил кражу.«Задержанным оказался 19-летний ранее судимый безработный улан-удэнец. Его доставили в отдел полиции для принятия правового решения. По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии