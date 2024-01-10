Происшествия 10.01.2024 в 13:59

В Улан-Удэ жители многоквартирного дома сами задержали вора

«Домушник» дергал ручки квартир, одна из них оказалась незапертой
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ жители многоквартирного дома сами задержали вора
Ночью в Улан-Удэ патрулю вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии поступило сообщение о краже. Подъехав к многоквартирному жилому дому, росгвардейцы совместно с жильцами задержали злоумышленника.

Хозяин одной из квартир рассказал правоохранителям, что они с супругой находились на кухне, когда услышали, как хлопнула входная дверь. Осмотрев прихожую, мужчина обнаружил, что пропала его куртка, в которой находились ключи от автомобиля, документы и банковские карты.

Выскочив в подъезд, мужчина побежал в сторону технического балкона, откуда раздавались звуки шагов. Там он увидел прятавшегося за дверью парня, который успел скинуть похищенную куртку на землю. В это время на лестничную клетку вышел сосед, который рассказал, что видел в глазок, как этот молодой человек дергал двери всех квартир, а потом зашел в одну из них и совершил кражу.

«Задержанным оказался 19-летний ранее судимый безработный улан-удэнец. Его доставили в отдел полиции для принятия правового решения. По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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