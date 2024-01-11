В Улан-Удэ пенсионерка на «Приусе» сбила девушку

ДТП произошло вечером 10 января в микрорайоне Аэропорт в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 65-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Приус» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 17–летнюю девушку. В результате наезда пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.Фото: «Номер один»