Происшествия 11.01.2024 в 09:59
В Улан-Удэ пенсионерка на «Приусе» сбила девушку
Наезд произошел на пешеходном переходе
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло вечером 10 января в микрорайоне Аэропорт в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 65-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Приус» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 17–летнюю девушку. В результате наезда пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
Фото: «Номер один»
Фото: «Номер один»
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