На вокзале в Улан-Удэ задержали мужчину с гранатой

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.





На железнодорожном вокзале в Улан-Удэ сотрудники транспортной безопасности задержали мужчину, приехавшего из Иркутска. Его остановили при проходе рамки металлодетектора. При проверке в рюкзаке у гражданина обнаружили предмет, похожий на гранату.«На место происшествия незамедлительно прибыли транспортные полицейские и взрывотехники ОМОНа. В ходе обследования специалисты инженерно-технической группы установили, что обнаруженный предмет – учебная граната без взрывчатых веществ, которая не представляет угрозы. Мужчина пояснил, что приобрел муляж в интернете в качестве сувенира», - рассказали в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии