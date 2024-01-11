Происшествия 11.01.2024 в 10:30

На вокзале в Улан-Удэ задержали мужчину с гранатой

Пассажира остановили при проходе рамки металлодетектора
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Текст: Андрей Константинов
На вокзале в Улан-Удэ задержали мужчину с гранатой
На железнодорожном вокзале в Улан-Удэ сотрудники транспортной безопасности задержали мужчину, приехавшего из Иркутска. Его остановили при проходе рамки металлодетектора. При проверке в рюкзаке у гражданина обнаружили предмет, похожий на гранату.

«На место происшествия незамедлительно прибыли транспортные полицейские и взрывотехники ОМОНа. В ходе обследования специалисты инженерно-технической группы установили, что обнаруженный предмет – учебная граната без взрывчатых веществ, которая не представляет угрозы. Мужчина пояснил, что приобрел муляж в интернете в качестве сувенира», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.


Фото: Росгвардия Бурятии
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