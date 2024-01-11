Происшествия 11.01.2024 в 13:02

В Улан-Удэ пенсионерка отдала два миллиона рублей лже-брокеру

Деньги пожилая женщина взяла в кредит, в том числе под залог квартиры
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пенсионерка отдала два миллиона рублей лже-брокеру
Днем 10 января в полицию Улан-Удэ обратилась 72-летняя местная жительница. После двухмесячного общения с лже-брокером пенсионерка лишилась около двух миллионов рублей. Деньги она взяла в кредит, при этом половину из них – под залог собственной квартиры.

Как рассказали в МВД Бурятии, объявление о прибыльном заработке пенсионерка увидела в Интернете в конце октября. Женщина прошла по предложенной ссылке и, не поняв систему получения дохода, закрыла сайт. В тот же день ей позвонил мужчина. Собеседник заинтересовал предложением улучшить финансовое положение путем инвестирования, а именно, покупки криптовалюты и ценных бумаг. Учитывая, что необходимыми знаниями пожилая женщина не обладала, к ней был приставлен псевдо-брокер. По его указке она сначала установила на телефон все необходимые программы, а затем оформила 4 онлайн-кредита в разных банках общей суммой около миллиона рублей. Деньги она перевела третьему лицу, якобы, для обмена валюты с целью дальнейшего инвестирования.

Мошенники убеждали, что улан-удэнка заработает столько денег, что в ближайшие два года не будет ни в чём нуждаться. Чтобы кратно увеличить доход, они настоятельно советовали вложить еще миллион рублей, для чего предложили «клиентке» обратиться в фирму, которая под залог недвижимости выдает займы на крупные суммы.

Так горожанка, связавшись с представителем компании, в режиме онлайн оформила договор займа под залог своей однокомнатной квартиры. Полученные 1,2 миллиона рублей она также перечислила аферистам.

Уже позже, когда интернет-преступники перестали выходить с ней на связь, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана.

«По факту мошенничества следствием возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося устанавливаются», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: pixabay.com
Теги
мошенничество

Все новости

В Улан-Удэ пенсионерка отдала два миллиона рублей лже-брокеру
11.01.2024 в 13:02
В монгольском Замын-Ууд будет создан международный сухой порт
11.01.2024 в 12:50
В Улан-Удэ пьяного водителя арестовали за неповиновение полиции
11.01.2024 в 11:44
В Улан-Удэ задержан похититель деталей с локомотива
11.01.2024 в 11:34
В Бурятии работникам лесхоза задержали зарплату
11.01.2024 в 11:31
Перевозки пассажиров на ВСЖД в 2023 году выросли на 5,4%
11.01.2024 в 10:59
Дома на ул. Бабушкина в Улан-Удэ обещают сдать до конца февраля
11.01.2024 в 10:57
В Улан-Удэ студенты изготовили облегченные топоры для нужд СВО
11.01.2024 в 10:32
На вокзале в Улан-Удэ задержали мужчину с гранатой
11.01.2024 в 10:30
Бурятия установила три рекорда по урожайности
11.01.2024 в 10:22
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 января

Читайте также
В Улан-Удэ пьяного водителя арестовали за неповиновение полиции
Мужчина агрессивно отреагировал на требование пройти освидетельствование
11.01.2024 в 11:44
В Улан-Удэ задержан похититель деталей с локомотива
Горожанин решил украсть это оборудование с территории предприятия железной дороги
11.01.2024 в 11:34
На вокзале в Улан-Удэ задержали мужчину с гранатой
Пассажира остановили при проходе рамки металлодетектора
11.01.2024 в 10:30
В Улан-Удэ пенсионерка на «Приусе» сбила девушку
Наезд произошел на пешеходном переходе
11.01.2024 в 09:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru