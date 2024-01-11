В Улан-Удэ пенсионерка отдала два миллиона рублей лже-брокеру

Днем 10 января в полицию Улан-Удэ обратилась 72-летняя местная жительница. После двухмесячного общения с лже-брокером пенсионерка лишилась около двух миллионов рублей. Деньги она взяла в кредит, при этом половину из них – под залог собственной квартиры.Как рассказали в МВД Бурятии, объявление о прибыльном заработке пенсионерка увидела в Интернете в конце октября. Женщина прошла по предложенной ссылке и, не поняв систему получения дохода, закрыла сайт. В тот же день ей позвонил мужчина. Собеседник заинтересовал предложением улучшить финансовое положение путем инвестирования, а именно, покупки криптовалюты и ценных бумаг. Учитывая, что необходимыми знаниями пожилая женщина не обладала, к ней был приставлен псевдо-брокер. По его указке она сначала установила на телефон все необходимые программы, а затем оформила 4 онлайн-кредита в разных банках общей суммой около миллиона рублей. Деньги она перевела третьему лицу, якобы, для обмена валюты с целью дальнейшего инвестирования.Мошенники убеждали, что улан-удэнка заработает столько денег, что в ближайшие два года не будет ни в чём нуждаться. Чтобы кратно увеличить доход, они настоятельно советовали вложить еще миллион рублей, для чего предложили «клиентке» обратиться в фирму, которая под залог недвижимости выдает займы на крупные суммы.Так горожанка, связавшись с представителем компании, в режиме онлайн оформила договор займа под залог своей однокомнатной квартиры. Полученные 1,2 миллиона рублей она также перечислила аферистам.Уже позже, когда интернет-преступники перестали выходить с ней на связь, пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана.«По факту мошенничества следствием возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося устанавливаются», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com